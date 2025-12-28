Partia e Albin Kurtit rrugës për ta bërë vetë Qeverinë
Sipas rezultateve të fundit të publikuara nga KQZ-ja, LVV-ja e Albin Kurtit është rrugës për të formuar vetë ekzekutivin e ri të vendit. Deri tani Komisioni Qendror Zgjedhor ka numëruar mbi 70 për qind të votave nga ku del se mori mbi 50 për qind nga votat. 50.08% deri tani janë rezultatet deri tani./Lajmi.net/ https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/results?fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&time=19:00&municipality=0&votingStation=0&pollingClass=0
