Partia e Albin Kurtit rrugës për ta bërë vetë Qeverinë

Sipas rezultateve të fundit të publikuara nga KQZ-ja, LVV-ja e Albin Kurtit është rrugës për të formuar vetë ekzekutivin e ri të vendit. Deri tani Komisioni Qendror Zgjedhor ka numëruar mbi 70 për qind të votave nga ku del se mori mbi 50 për qind nga votat. 50.08% deri tani janë rezultatet deri tani./Lajmi.net/

Lajme

28/12/2025 21:04

Sipas rezultateve të fundit të publikuara nga KQZ-ja, LVV-ja e Albin Kurtit është rrugës për të formuar vetë ekzekutivin e ri të vendit.

Deri tani Komisioni Qendror Zgjedhor ka numëruar mbi 70 për qind të votave nga ku del se mori mbi 50 për qind nga votat.

50.08% deri tani janë rezultatet deri tani./Lajmi.net/

December 28, 2025

