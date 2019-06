Parregullsi në paga e shtesa dhe neglizhencë në ministrinë e Endrit Shalës

Auditori ka identifikuar në MTI planifikim të dobët të të hyrave, parregullsi në pagesa e paga si dhe keqpërdorime në avancet për udhëtime zyrtare, shkruan lajmi.net.

Avancet e pambyllura sipas afatit ligjor.

Sipas Rregullores me numër 01/2018 për përfundimin e vitit fiskal, neni 7 mbyllja e avanceve për udhëtime zyrtare dhe parave të imëta duhet të behet deri me datën 15 janar të vitit të ardhshëm fiskal.

Auditori ka identifikuar se gjashtë avance (dy për paranë e imët në vlerë prej 2,000 euro dhe 1500 euro, dy avance për udhëtime zyrtare me vlerë 550€ dhe 169€, si dhe dy kredit kartela me vlerë 1,925€ dhe 308€) janë të pambyllura dhe të pa arsyetuara.

Kjo gjendje ka ardhur si rezultat i neglizhencës së shfrytëzuesve të avanceve, por edhe e zyrtarëve financiar për të kërkuar nga shfrytëzuesit që të arsyetojnë shpenzimet.

Ky avanc i takon periudhës 2016 dhe për një pjesë të këtyre mjeteve MTI ka kërkuar nga Avokati Shtetëror për të nisur procedurë gjyqësore ndaj ish zyrtarit të MTI (shoferi ish zv. Ministrit) për kthimin e mjeteve.

Sipas Auditorit, vonesat në mbylljen e avanceve rrisin rrezikun që paratë e shpenzuara mos të arsyetohen, dhe të mos përdoren për qëllimet e dhëna.

Ministri në këtë rast, sipas rekomandimit duhet të sigurojë menaxhim të mirë dhe të vendos kontrolle adekuate lidhur me avancet duke i respektuar afatet ligjore për mbylljen e tyre, ndërsa mjetet e pa arsyetuara duhet të kthehen në buxhetin e ministres

Planifikim i dobët i të hyrave.

Autiroti në MTI ka gjetur se planifikimi i të hyrave është bërë përmes planifikimit të brendshëm dhe është i paraparë në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH).

Nuk ekziston një planifikim i analizuar për të hyrat e përgjithshme dhe këtë e vërteton diferenca ndërmjet planifikimit dhe realizimit prej 727,541€ si tejkalim i planit.

Gjithashtu, mungon arsyeshmëria e një planifikimi të tillë kur dihet se edhe realizimi në vitin e kaluar ka qenë më i lartë. Ministria bënë planifikimin sipas departamenteve që realizojnë të hyra, dhe jo sipas llojit të të hyrave.

Sipas Auditorit rreziku qëndron në atë se planifikimi i të hyrave që nuk bazohet në analiza të mirëfillta, duke mos marrë në konsiderim edhe trendin historik, ndikon në shfaqjen e diferencave në mes planifikimit dhe realizimit, me efekt edhe në procesin përfundimtar të shpenzimeve.

Ministri në këtë rast duhet të sigurojë se departamenti i buxhetit me rastin e planifikimit të të hyrave, do të merr parasysh të gjitha informacionet relevante, përfshi edhe realizimin e të hyrave gjatë viteve paraprake.

Pagesa të parregullta të pagave dhe shtesave.

Ministria ka për obligim të paguaj pagat e punonjësve sipas koeficientit të përcaktuar në kontratë apo akt emërim.

Gjithashtu, paguan shtesat për kategori të veçanta të profesioneve deficitare e përcaktuar kjo me vendimin e qeverisë nr. 02/39 i datës 08.10.2018.

Auditori identifikuar 15 raste (punonjës) ku vlera e paguar nuk përputhet me vlerën e specifikuar në akt emërim me ç ‘rast pagesa është më e ulët.

Nga gjithsej 15 raste, shtatë pozita janë asistente administrative të cilat kanë koeficientin 6 ndërsa paguhen me koeficientin 5, dy pozita njëra regjistruese e pengut dhe tjetra arkiviste posedojnë koeficientin 6 ndërsa paguhen me koeficientin 5.5 dhe gjashtë pozita janë inspektorë të cilët kanë koeficientin 8 ndërsa paguhen me koeficientin 7.

Në një rast është identifikuar se pozita udhëheqës i divizionit për TI dhe shërbime logjistike në departamentin për financa dhe shërbime të përgjithshme në MTI nuk përfiton shtesë si staf deficitar.

Kjo gjendje është për shkak të refuzimit të ndryshimit të koeficienteve nga ana Ministrisë së Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave me arsyetimin se ligji i pagave është në proces dhe duhet nivelizim i titujve të punës.

Rreziku i kësaj qëndron në atë se mos pagesa e personelit sipas akt emërimit, rrit rrezikun që ministria të paditet nga personat e dëmtuar dhe kjo do të dëmtonte buxhetin e ministrisë për pjesën e shpenzimeve administrative dhe do të zvogëlonte motivin e punonjësve për punë. /Lajmi.net/