Parma – Milan, formacionet zyrtare

Parma – Milan hapin xhiron e 33-të në elitën e futbollit italian.

Me fillim nga ora 12:30, në ‘Ennio Tardini’, zhvillohet ndeshja e parë e javës së 33-të në Serie A, mes Parmës dhe Milanit.

Kjo përballje është e rëndësishme për të dy skuadrat, me Parmën që po kërkon të vulos mbijetesën, ndërsa Milan ëndërron rikthimin në Ligën e Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Formacionet zyrtare:

Parma: Sepe, Iacoponi, Dimarco, Ceravolo, Barillà, Scozzarella, Bruno Alves, Gazzola, Gervinho, Gagliolo, Kucka.

Milan:

🔴⚫️ Here's how we line up for today's match in Parma

L'11 rossonero per #ParmaMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/mt83Pak0lg

— AC Milan (@acmilan) April 20, 2019