Parlamentit Evropian mirëpret aplikimin e Kosovës për anëtarësim në BE

Në raportin për Kosovën të Parlamentit Evropian mirëpritet aplikimi i vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe cilësohet se ky hap pasqyron orientimin pro-evropian të qytetarëve dhe një zgjedhje të qartë strategjike gjeopolitike.

Nënvizohet fakti se ritmi i procesit të anëtarësimit do të varet nga avancimi në fushën e sundimit të ligjit si dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, raporton RTK.

Në draft i bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në këtë dialog me mirëbesim dhe në frymën e kompromisit për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve të tyre, bazuar në njohjen reciproke, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Bëhet thirrje gjithashtu për zbatimin e plotë të të gjitha marrëveshjeve përkatëse, përfshirë themelimin e Asociacionit të komunave me Shumicë Serbe në Kosovë.

Gjithashtu ritheksohet mbështetja për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe planet që Kosova t’i bashkëngjitet Partneritetit për paqe.

Në dokument mirëpritet marrëveshja e shumëpritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Përsëritet kërkesa ndaj pesëshes së mbetur evropiane që të njeh pavarësinë e Kosovës.

Sa i përket situatës në vend, dënohen të gjitha veprimet që rrezikojnë stabilitetin dhe rrezikojnë procesin e pajtimit, duke përfshirë tensionet në veri të Kosovës, dhe rikujtohet përgjegjësia e përbashkët për paqen dhe sundimin e ligjit për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Shprehet keqardhje për faktin se iniciativat për përfshirjen e komunitetit serb në strukturat politike, sociale dhe ekonomike të Kosovës mbeten shumë të kufizuara. Njëkohësisht i bëhet thirrje qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të serbëve të vendit që të angazhohen për dialog të vërtetë për të rritur besimin reciprok.

Është ky draft i parë i dokumentit, autor i të cilit është raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon.

Ndryshe bëhet fjalë për draftin e parë i cili do pësojë ndryshime gjatë procesit të amandamentimit. Për këtë dokument do debatohet fillimisht në komitetin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian në javët në vijim.

Më pas, në gjysmën e dytë të vitit, i njëjti votohet në seancë plenare kur merr versionin e Rezolutës së Parlamentit Evropian.