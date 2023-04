Parlamenti Evropian i drejtohet Serbisë: Marrëveshja me Kosovën, vetëm me njohje reciproke Parlamenti Evropian ka kërkuar nga Serbia që marrëveshja me Kosovën të jetë e bazuar në njohjen reciproke në mes të dy shteteve. Kjo sipas njërës nga pikat e raportit të PE-së për përparimin e Serbisë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE. “Ne ritheksojmë mbështetjen tonë të plotë për përfaqësuesin special të BE-së për…