Parkuan veturat në hapësirat e gjelbërta: Gjobiten me nga 100 euro qytetarët në Prishtinë Inspektorati i Komunës së Prishtinës sot i ka gjobitur me nga 100 euro qytetarët të cilët kanë parkuar veturat në gjelbërim. Në njoftimin e Inspektoratit në Facebook bëhet thirrje po ashtu që të mos parkohen veturat në hapësira të tilla. “Inspektorët e Inspektorati i Kryeqytetit kanë gjobitur me nga 100 euro qytetarët të cilët kanë…