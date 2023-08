​Parku më i madh i Amsterdamit mirëpret mbi 10 milionë vizitorë çdo vit Duke mirëpritur mbi 10 milionë vizitorë çdo vit në qendër të kryeqytetit holandez të Amsterdamit, Vondelpark u ofron vizitorëve vendas dhe të huaj shumë mundësi për të kryer aktivitete të ndryshme. Në kohën e lirë, njerëzit shijojnë ditët me diell, ecje me qen, vrapim, patinazh me rrota, dëgjim të muzikës, shikimin e njerëzve, shtrirjen në…