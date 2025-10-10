Parisi nderon Ismail Kadarenë, vendos pllakë përkujtimore në adresën ku banoi shkrimtari

Besiana Kadare, vajza e shkrimtarit të madh shqiptar, Ismail Kadaresë, ka bërë të ditur se Parisi dje i ka bërë një nderim të denjë babait të saj në qytetin ku ai jetoi dhe krijoi një pjesë të veprës së tij universale. Ajo tha se Këshilli Bashkiak i Parisit votoi me unanimitet për vendosjen e një…

Lajme

10/10/2025 16:23

Besiana Kadare, vajza e shkrimtarit të madh shqiptar, Ismail Kadaresë, ka bërë të ditur se Parisi dje i ka bërë një nderim të denjë babait të saj në qytetin ku ai jetoi dhe krijoi një pjesë të veprës së tij universale.

Ajo tha se Këshilli Bashkiak i Parisit votoi me unanimitet për vendosjen e një pllake përkujtimore në adresën e tyre.

“Këshilli Bashkiak i Parisit votoi me unanimitet për vendosjen e një pllake përkujtimore në adresën tonë 63 boulevard Saint-Michel 75005, ku lindën disa nga faqet më të ndritura të letërsisë shqipe”.

“Kadare ishte një ndërgjegjje evropiane e farkëtuar në tokën shqiptare. Ai e përshkroi identitetin dhe rrugëtimin e kombit shqiptar si thellësisht evropian shumë përpara se ta njihte Brukseli”, shkroi Besiana.

Tutej, Besiana Kadare u shpreh se ky gjest fisnik i Evropës nderon jo vetëm autorin, Ismailin, por edhe Shqipërinë dhe kontributin e kulturës në ndërtimin e qytetërimit shpirtëror evropian, përtej kufijve të politikës.

“Disa herë janë të tjerët që na kujtojnë më  mirë se kush jemi dhe çfarë i kemi dhënë botës. Faleminderit Parisit dhe Francës për këtë përkujtim plot dritë”, shkroi ajo.

Artikuj të ngjashëm

October 10, 2025

Fatmir Sheholli në paraburgim për 30 ditë nën dyshimet për spiunazh

October 10, 2025

NATO për dronët e Kosovës: Çdo aktivitet ajror duhet të koordinohet...

Lajme të fundit

Kris Jenner nuk po i ndal ndërhyrjet, fansat po e krahasojnë me Bebe Rexhën

Fatmir Sheholli në paraburgim për 30 ditë nën dyshimet për spiunazh

Hysaj gati për Serbinë: Kemi ardhur për fitore

NATO për dronët e Kosovës: Çdo aktivitet ajror...