​Parisi ndalon skuterët elektrikë Shumë shpejt nuk do të jetë më e mundur të marrësh me qira skuterë elektrikë në Paris. “Nga 1 shtatori, nuk do të ketë më skuterë elektrikë në Paris. Kjo është një fitore për demokracinë lokale,” tha kryebashkiakja Anne Hidalgo. Deutsche Welle raportoi se parisianët votuan me një shumicë të madhe për ndalimin e marrjes…