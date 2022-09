​Parisi fillon të kursejë para: Kulla Eifel fik dritat një orë më herët Për të kursyer energji gjatë dimrit Parisi do të fikë dritat e Kullës Eiffel një orë më herët se zakonisht, do të ulë temperaturën e ujit në pishinat e qytetit dhe do të vonojë fillimin e ngrohjes në ndërtesat publike, njoftoi sot kryeu i bashkisë së Parisit Anne Hidalgo. Qëllimi i këtyre masave është përmbushja…