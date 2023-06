Paris Saint-Germaini ia tregon Real Madridit çmimin e Mbappes

Superylli i Paris Saint-Germainit, Kylian Mbappe mund të largohet nga Franca këtë verë.

Siç kanë raportuar shumë prej mediave franceze dhe gazetari italian Fabrizio Romano, Mbappe ka informuar PSG-n se nuk do ta vazhdojë kontratën e tij e cila është valide deri vitin e ardhshëm, transmeton lajmi.net.

Kësisoj, Paris Saint-Germain i ka vendosur një ultimatum Mbappes. Ai duhet të rinovojë kontratën këtë verë ose do të shitet, pasi nuk duan që ai verën e ardhshme të largohet me parametra zero.

Real Madridi, klubi spanjoll është destinacioni i mundshëm i Mbappes nëse do të largohet këtë verë nga “Parku i Princave”.

Sipas raportimeve të RMC Sport, Paris Saint-Germain kërkon 180 dhe 200 milionë euro për ta liruar Mbappen.

Kjo shifër është tejet e madhe për Los Blancos, pasi këta të fundit pak kohë më parë kanë shpenzuar 100 milionë euro për mesfushorin anglez, Jude Bellingham.

Mbappe është dëshirë e kahmotshme e gjigantit evropian të futbollit, Real Madridin.

24-vjeçari është pjesë e Paris Saint-Germainin nga viti 2018 kur u transferua nga Monaco për 180 milionë euro./Lajmi.net/