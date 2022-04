Paris Saint Germain ëndërron që Zidane të jetë trajner i tyre

Mauricio Pochetino ka kontratë me PSG deri në qershor të sezonit të ardhshëm dhe si duket nuk do të rinovojë me parisienët.

Paris Saint Germain u eliminuan në Ligën e Kampionëve gjithashtu edhe në Kupën e Francës, teksa janë lider në Ligue 1.

Për drejtuesit e ekipit francez nuk mjafton vetëm trofeu i ligës, andaj nuk duken të kënaqur me atë që trajneri Pochetino po bënë.

Sipas ‘LeParisien’, PSG ëndërron që Zinedine Zidane të jetë trajner i tyre, transmeton lajmi.net.

Mbetet të shihet në fund të sezonit, se kush do të jetë në krye të parisienëve./Lajmi.net/