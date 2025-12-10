Paris Guri: Nëse e shkel Kushtetutën je super kriminel – Çka je nëse e shkel 32 herë?
Kandidati i LDK-së për deputet, Paris Guri, ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për shkeljen e Kushtetutës së Kosovës.
Përmes një videoje, Guri rikujtonte fjalët e Kurti kur fliste për pasojat e shkeljes së Kushtetutës, duke ironizuar më pas se Kurti vetë e ka shkelur atë për plot 32 herë, raporton lajmi.net
Guri tregon se si Kurti fliste për shkeljen e kushtetutes e ate po e shkel vetë në mënyrë flagrante
Ky reagim vjen në prag të zgjedhjeve të ardhshme, ku Paris Guri dhe LDK-ja synojnë të theksojnë rëndësinë e sundimit të ligjit dhe respektimit të Kushtetutës.