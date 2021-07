Paratici: Te Juventus nuk ishim asnjëherë afër për rikthimin e Pogbas

Francezi para disa viteve ishte pranë largimit nga “Djajtë e Kuq” dhe mediat raportonin për rikthimin te “Bianconerët”, transmeton lajmi.net.

Por, Paratici ka bërë të ditur se nuk ishin asnjëherë afër për rikthimin e Pogbas.

“Mendoj se është shumë vështirë, te Juventus ne nuk ishim asnjëherë afër për rikthimin e Paul Pogbas”, tha shkurtimisht ai.

