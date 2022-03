Paratë e mbledhura nga koncerti, Tayna i dhuron për Fondin e Sigurisë së Kosovës

Pas hapjes, kanë filluar të dhurohen shuma të ndryshme drej këtij fondi, shkruan lajmi.net.

Kësaj turme të kontributit iu bashkua edhe këngëtarja e njohur, Tayna.

Ajo përmes një postimi në Instagram ka treguar se paratë e mbledhura nga koncerti që ajo do të mbajë me datën pesë mars, do të dhurohen për Fondin e Sigurisë së Kosovës.

Gjithashtu ajo sqaroi se data kur ajo do të mbajë koncertin lidhet me datën kur Kosova ka filluar të marrë erë liri.

Ky koncert do të mbahet në Luzanë të Zvicrës./Lajmi.net/