Paratë e kushtëzuara të BE-së, Bislimi: Kosova pritet të përfitojë 950 milionë euro në 4 vite

Zëvendëkryeministri Besnik Bislimi ka raportuar të premten në Komisionin Parlamentar për Intergrime Evropiane. Aty me deputetët ka debatuar për çështje të ndryshme por edhe duke përfshirë Dialogun me Serbinë.

Komisioni Evropian në nëntor të vitit të kaluar miratoi Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor, me synimin që ta nis rritjen ekonomive të rajonit para anëtarësimit. Tek ky plan përfshihen gjithsej 6 miliard euro, dhe Kosova pritet që të përfitojë 950 milion euro për periudhën 2024-2027.

Besnik Bislimi gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane tregoi se çfarë pret Kosova nga këto fonde të BE-së.

“Ky plan do t’i sjellë rajonit rreth 6 miliardë euro, ndërsa Kosova përfiton rreth 950 milionë euro brenda 4 viteve në grante dhe kredi apo kredi që janë me koncesion apo me kushte të volitshme. Kjo njëherit përbën shumën më të madhe që Kosova ka pranuar dhe pranon ndonjëherë nga BE brenda një periudhe relativisht të shkurtër kohore”, ka theksuar Bislimi.

Ai gjithashtu tregoi që Kosova mbështet qasjen që kushtëzon fondet e BE-së me pranimin e vlerave evropiane.

“Ne e mbështesim plotësisht qasjen që kushtëzon fondet e BE-së me pranimin e vlerave të BE-së, meqenëse si e tillë ajo rrit përfitimet për të gjithë qytetarët e gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe në të njëjtën kohë përshpejton anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian për ata që janë me të vërtetë të përkushtuar në këtë rrugëtim”, ka shtuar Bislimi.

Ndërsa Drejtori i Përgjithshëm i BE-së në Negociatat për Zgjerim dhe Fqinjësi, Gert Jan Koopman, gjatë një diskutimi të zhvilluar të mërkurën në Komisionin e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Buxhet, ka thënë se fondet e Bashkimit Evropian për rritje ekonomike të Ballkanit Perëndimor mund të shfrytëzohe,n vetëm nëse respektohen kushtet dhe në rast të përdorimit të jashtëligjshëm të tyre, vendet do të detyrohen t’i kthejnë ato.

“Kushtet specifike do të jenë për Kosovën dhe Serbinë, që të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e raporteve. Kjo do të bëhet në mënyrë individuale për secilin nga këto dy vende. Me fjalë tjera, nëse njëri vend nuk avancon, vendi tjetër nuk do të pengohet, nëse avancon në reforma”.

Më tutje ai ka treguar që pa rritje të konsiderueshme ekonomike rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk do të mund të avancojë në arritjen e qëllimeve për integrim në BE.

“Pa rritje të konsiderueshme ekonomike, rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk do të mund të avancojë në arritjen e qëllimeve për integrim në BE“, ka thënë ky zyrtar i BE-së. /Lajmi.net/