“Parashqevi Simaku është shtrirë në spitalin psikiatrik”, Ilirjani tregon gjendjen e saj: Nuk është mirë, ka pësuar një krizë – nuk mund ta ndihmonim më

Biznesmeni i njohur, Elton Ilirjani, ka ndarë një rrëfim prekës për situatën e rëndë që po kalon këngëtarja e njohur shqiptare Parashqevi Simaku, e cila prej dy javësh ndodhet e shtruar në një spital psikiatrik në New York.

Sipas Ilirjanit, gjithçka nisi pas një takimi emocional me djalin e saj, Luke, që çoi në një krizë të rëndë për këngëtaren.

Eltoni theksoi se kjo situatë ka qenë një nga momentet më të vështira të jetës së tij, ndërsa ka zbuluar detaje të rëndësishme për gjendjen e saj dhe sfidat ligjore që ajo po përballet.

Rrëfimi i plotë i Elton Ilirjanit

“Kam shumë emocion për atë që do të ndaj me ju për fatin e Parashqevi Simakut”, shprehet Ilirjani. Ai theksoi se mungesa e dashurisë dhe jo e parave ka qenë një faktor kyç në përkeqësimin e gjendjes së saj: “Dashuria është ajo që i ka munguar kësaj zonje që nga fillimi i sëmundjes së saj, sepse gjithmonë është parë si objekt.”

Takimi me djalin, që fillimisht u prit me gëzim dhe emocion, rezultoi i vështirë për këngëtaren. Eltoni rrëfen se pas këtij takimi, sjellja e saj ndryshoi ndjeshëm, duke shfaqur kriza dhe sjellje të pashpjegueshme. “Problemi nisi të nesërmen. Dita nisi me shumë probleme për ne dhe Parashqevinë, e cila u përball me një realitet që nuk e pranonte. Situata doli komplet jashtë kontrollit dhe ne duhej të bënim diçka”.

Një nga problemet më të mëdha ka qenë refuzimi i këngëtares për t’u trajtuar mjekësisht. Ilirjani zbulon se ligjet e shtetit të New York-ut nuk detyrojnë asnjë individ të pranojë mjekim kundër vullnetit të tij. Ai theksoi rëndësinë e vendimit të Gjykatës Supreme, që mund të detyrojë marrjen e trajtimit mjekësor.

“Fatmirësisht, me presionin që i bëmë spitalit, çështja e saj u shty për vendim gjykate. Shanset janë që Parashqevia të marrë mjekim dhe të dalë më e fortë”.

Pavarësisht sfidave, Ilirjani mbetet optimist se vendimi i gjykatës do të jetë në favor të trajtimit të këngëtares, duke shpresuar se ajo mund të rikuperohet dhe t’i kthehet jetës së saj. “Shanset janë të mira që ajo të marrë mjekim, por nëse del nga spitali në këtë gjendje, jam i bindur se do të zhduket”, përfundoi Eltoni.

Rasti i Parashqevi Simakut ka prekur zemrat e shumë njerëzve, të cilët kanë ndarë mesazhe mbështetjeje dhe lutje për shëndetin e saj.