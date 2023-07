Parashikumi i motit për sot: Diell, reshje shiu e shkarkime rrufesh Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se sot do të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell. IHK njofton se vranësirat gjatë ditës parashihen të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit e lehtë dhe lokalisht e fortë.…