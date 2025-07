Parashikohet destabilizim i motit për nesër Të martën parashikohet mot me diell dhe vranësira të pakta në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes, pritet të shtohen, duke sjellë rrebeshe lokale shiu, të shoqëruara me shkarkesa rrufesh. Rrezik i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do të fryjë…