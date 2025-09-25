Parashikimi për të premten: Mot i vranët, reshje shiu dhe shkarkime rrufesh në disa zona
Lajme
E premtja do të karakterizohet me mot të ndryshueshëm në të gjithë territorin e Kosovës.
Sipas parashikimeve, dita do të jetë kryesisht e vranët, me intervale të shkurtra me diell, ndërsa në shumë zona pritet të ketë reshje shiu të shoqëruara me shkarkime rrufesh, transmeton lajmi.net.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 12°C, ndërsa ato maksimale pritet të jenë mes 19 dhe 22°C. Era do të fryjë kryesisht e lehtë, por në disa zona mund të jetë lokalisht e fortë, me drejtim nga veriperëndimi.
Qytetarëve u rekomandohet të kenë kujdes gjatë orëve me reshje dhe rrufe, sidomos në zonat rurale apo gjatë lëvizjeve me automjete./lajmi.net/