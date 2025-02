Parashikimi i motit për vikend, këto janë temperaturat Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se nesër (e shtunë) parashihet të mbajë kryesisht me diell, por i ftohtë. Sipas Institutit, temperaturat minimale do të variojnë nga -10°C deri në -7°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 1°C deri në 5°C. Ndërsa, era do të fryjë nga verilindjes me shpejtësi 1-3m/s. Ndërsa, ditën e diel…