Parashikimi i motit për vikend Instituti Meteorologjik i Kosovës, ka parashikuar që në vikend do të jetë një mot i qëndrueshëm. Sipas IMK-së gjatë ditë së shtune parashihet një mot i vranët dhe me reshje bore. Ndërsa të dielën pritet të jetë ditë me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale do të jenë rreth -4 deri -2°C, ndërsa ato…