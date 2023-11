Parashikimi i motit për të shtunën Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me reshje shiu. Sipas njoftimit të këtij instituti, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6-9 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ndërmjet 13-16 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. “Të shtunen do të mbajë mot kryesisht i vranët…