Parashikimi i motit për të premten
E premtja do të sjellë kushte të qeta atmosferike në gjithë vendin, me mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara.
Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat minimale pritet të zbresin nga –2 deri në 0°C, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 10 deri në 13°C, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga drejtimi i jugperëndimit, duke krijuar kushte të favorshme për aktivitete të jashtme gjatë ditës./lajmi.net/