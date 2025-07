Parashikimi i motit për të premten Të premten parashikohet mot me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Gjatë ditës, në pjesën perëndimore priten edhe vranësira të pjesshme. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-33 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 15 deri në 18°C, ndërsa ato maksimale prej 35 deri në 37°C. Kujdes! Rrezik i mundshëm i…