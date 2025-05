Parashikimi i motit për të premten Të premten parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell, ku mund të ketë ndonjë reshje të izoluar shiu. Në mbrëmje lokalisht intensifikim i reshjeve, kryesisht në sasi të pakta dhe më të përqëndruara drejt jugut, juglindjes dhe lindjes. Era do të fryjë kryesisht nga veriu dhe verilindja me shpejtësi prej 10-35 km/h.…