Parashikimi i motit për të premten Të premten parashikohet mot kryesisht i vranët, me reshje lokale shiu herë pas here, të cilat në disa momente pritet të jenë në formë rrebeshi. Era do të fryjë kryesisht nga verilindja me shpejtësi prej 10 deri në 33 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 11…