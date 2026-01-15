Parashikimi i motit për të premten

E premte pritet të jetë kryesisht e vranët, me intervale të shkurtra dielli gjatë ditës. Temperaturat minimale do të luhaten nga -5°C deri -2°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë 4–7°C, transmeton lajmi.net. Era do të jetë e lehtë deri mesatare, duke fryrë nga drejtimi i juglindjes. Qytetarët këshillohen të vishen ngrohtë dhe të tregojnë kujdes…

Lajme

15/01/2026 23:50

E premte pritet të jetë kryesisht e vranët, me intervale të shkurtra dielli gjatë ditës.

Temperaturat minimale do të luhaten nga -5°C deri -2°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë 4–7°C, transmeton lajmi.net.

Era do të jetë e lehtë deri mesatare, duke fryrë nga drejtimi i juglindjes.

Qytetarët këshillohen të vishen ngrohtë dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjeve jashtë./lajmi.net/

Lajme të fundit

Barcelona siguron vendin në çerekfinale të Kupës së...

Haliti: Presidenti duhet me qenë nga PDK-ja

Ngritja e aktakuzës për masakrën e Jasharajve, çështje muajsh

Alba flet për Limin dhe Dolcen: Ndihem e...