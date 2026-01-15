Parashikimi i motit për të premten
E premte pritet të jetë kryesisht e vranët, me intervale të shkurtra dielli gjatë ditës.
Temperaturat minimale do të luhaten nga -5°C deri -2°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë 4–7°C, transmeton lajmi.net.
Era do të jetë e lehtë deri mesatare, duke fryrë nga drejtimi i juglindjes.
Qytetarët këshillohen të vishen ngrohtë dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjeve jashtë./lajmi.net/