Parashikimi i motit për të premten
Të premten moti pritet të jetë kryesisht i vranët. Temperaturat do të luhaten nga -8°C deri në -5°C në mëngjes, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë -2°C deri 2°C, transmeton lajmi.net. Gjatë orëve të mbrëmjes mund të ketë edhe reshje të borës. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit./lajmi.net/
