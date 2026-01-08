Parashikimi i motit për të premten

Të premten moti pritet të jetë kryesisht i vranët. Temperaturat do të luhaten nga -8°C deri në -5°C në mëngjes, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë -2°C deri 2°C, transmeton lajmi.net. Gjatë orëve të mbrëmjes mund të ketë edhe reshje të borës. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit./lajmi.net/

Lajme

08/01/2026 23:50

January 8, 2026

