Parashikimi i motit për të premten
E premtja do të karakterizohet nga mot i vranët, por herë pas here priten edhe intervale me diell. Temperaturat mbeten të ulëta për këtë periudhë, me vlerat minimale që do të luhaten ndërmjet 1 dhe 4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 7 deri në 9 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do…
E premtja do të karakterizohet nga mot i vranët, por herë pas here priten edhe intervale me diell.
Temperaturat mbeten të ulëta për këtë periudhë, me vlerat minimale që do të luhaten ndërmjet 1 dhe 4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 7 deri në 9 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga drejtimi i veri-perëndimit, duke ndikuar në ndjesinë e ftohtësisë gjatë ditës.
Pavarësisht momenteve me kthjellime, moti në përgjithësi do të mbetet i ftohtë dhe me dominim vranësirash./lajmi.net/