Parashikimi i motit për të premten
Të premten pritet mot kryesisht i vranët, me riga të shpërndara shiu gjatë ditës.
Temperaturat minimale do të luhaten ndërmjet 1 dhe 4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale parashikohen të jenë 8-11 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit, duke krijuar një ndjesi të freskët në hapësirat e jashtme.
Qytetarët rekomandohen të mbajnë veshje të përshtatshme për reshjet e mundshme dhe temperaturat e ulëta, veçanërisht gjatë mëngjesit dhe mbrëmjes./lajmi.net/