Parashikimi i motit për të nesër Të mërkurën parashikohet fillimisht të ketë reshje lokale shiu gjatë orëve të hershme të mëngjesit, më pas dita do të vijojë kryesisht me diell. Vonë pasdite, sidomos në orët e mbrëmjes, pritet të ketë shtim të vranësirave, të cilat lokalisht do të gjenerojnë rrebeshe shiu, të shoqëruara me shkarkesa rrufesh. Era do të fryjë kryesisht…