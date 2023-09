Parashikimi i motit për të mërkurën Për të Mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, ku ka mundësi gjatë ditës të ketë ndonjë rrebesh të izoluar, kryesisht në zonat malore. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-30 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 12 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale prej 26 deri në…