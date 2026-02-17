Parashikimi i motit për të mërkurën
Të mërkurën parashikohet mot kryesisht i vranët në orët e mëngjesit, ku ka mundësi për ndonjë reshje të izoluar bore në lokalitete, sidomos në zonat malore. Më pas, në orët vijuese priten vranësira të pjesshme, të cilat gradualisht do të tërhiqen. Era do të fryjë nga veriperëndimi, e cila herë pas here pritet të jetë…
