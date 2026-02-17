Parashikimi i motit për të mërkurën

Të mërkurën parashikohet mot kryesisht i vranët në orët e mëngjesit, ku ka mundësi për ndonjë reshje të izoluar bore në lokalitete, sidomos në zonat malore. Më pas, në orët vijuese priten vranësira të pjesshme, të cilat gradualisht do të tërhiqen. Era do të fryjë nga veriperëndimi, e cila herë pas here pritet të jetë…

Lajme

17/02/2026 23:47

Të mërkurën parashikohet mot kryesisht i vranët në orët e mëngjesit, ku ka mundësi për ndonjë reshje të izoluar bore në lokalitete, sidomos në zonat malore. Më pas, në orët vijuese priten vranësira të pjesshme, të cilat gradualisht do të tërhiqen.

Era do të fryjë nga veriperëndimi, e cila herë pas here pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi prej 20–64 km/h.

Temperaturat minimale do të luhaten prej 0 deri në 2°C, ndërsa ato maksimale prej 6 deri në 10°C.

