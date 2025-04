Parashikimi i motit për të martën Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta në orët e mëngjesit si dhe acar i fortë, më pas pritet shtim i vranësirave. Ka mundësi të ketë ndonjë reshje të izoluar bore, sidomos në zonat malore. Era do të fryjë nga veriu me shpejtësi prej 10 deri në 30 km/h. Temperaturat…