Parashikimi i motit për të martën Për të martën parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta në orët e mëngjesit, të cilat gjatë ditës pritet të tërhiqen pjesërisht, ndërsa lokalisht nuk përjashtohet mundësia për reshje të izoluara shiu. Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi prej 10-26 km/h. Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që…