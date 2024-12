Parashikimi i motit për të martën

Për të martën parashikohet të mbajë mot i vranët dhe pritet kohë pas kohe të ketë reshje lokale bore, kryesisht në sasi të pakta.

Reshjet mund të jenë edhe në formë të shqotës në zona të caktuara.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut, e cila kohë pas kohe pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15-40 km/h.

Temperaturat do të pësojnë ulje të mëtejshme, me minimale që do të lëvizin prej -2 deri në 1°C, ndërsa ato maksimale prej 0 deri në 3°C. /MeteoKosova/