Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Gjatë pasdites pritet kalimi i një fronti të ftohtë nga veriu drejt jugut, i cili do të sjellë shtim të vranësirave dhe reshje shiu në shkallë vendi. Reshjet lokalisht mund të jenë në formë rrebeshesh afatshkurtra. Era do të fryjë nga drejtime të ndryshme dhe…

Lajme

23/02/2026 23:05

Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Gjatë pasdites pritet kalimi i një fronti të ftohtë nga veriu drejt jugut, i cili do të sjellë shtim të vranësirave dhe reshje shiu në shkallë vendi. Reshjet lokalisht mund të jenë në formë rrebeshesh afatshkurtra.

Era do të fryjë nga drejtime të ndryshme dhe herë pas here pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi 17–54 km/h.

Temperaturat minimale do të luhaten nga 0 deri në 3°C, ndërsa ato maksimale nga 12 deri në 15°C. Gjatë pasdites pritet ulje e shpejtë e temperaturave si pasojë e frontit të ftohtë.

Artikuj të ngjashëm

February 23, 2026

Serwer i ashpër me Specialen: Po përmbyset e vërteta historike

February 23, 2026

Nimani: Mungesa e ambicies po e bën opozitën të pafuqishme ndaj Kurtit

February 23, 2026

Mbrojtja optimiste për një epilog pozitiv ndaj ish krerëve të UÇK-së

February 23, 2026

Hoxha e quan Kurtin “Big Brother”: Eliminoi Osmanin dhe Konjufcën nga...

February 23, 2026

25 Garda Kombëtare të vrarë në dhunë pas vdekjes së bosit...

February 23, 2026

Ushtria amerikane fillon tërheqjen nga baza kryesore në verilindje të Sirisë

Lajme të fundit

Serwer i ashpër me Specialen: Po përmbyset e vërteta historike

Nimani: Mungesa e ambicies po e bën opozitën të pafuqishme ndaj Kurtit

Mateo dhe Brikena në një sfilatë të veçantë...

Mbrojtja optimiste për një epilog pozitiv ndaj ish krerëve të UÇK-së