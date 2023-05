Parashikimi i motit për të Hënën Për të Hënën parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell, ku pritet kohë pas kohe rreth mesditës e deri në orët e mbrëmjes. Vranësirat të marrin karakter zhvillimi dhe të sjellin lokalisht rrebeshe të izoluara shiu, të shoqëruara me shkarkesa rrufesh dhe breshër. Sa i perket temperaturave ato do të shënojnë rritje…