Parashikimi i motit për të enjtën në Kosovë: Vranësira dhe shi i herëpashershëm

Për të enjten, moti në Kosovë do të jetë i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale priten të luhaten nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 8 deri në 12 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–7 metra në sekondë. Ky mot sjell…

Lajme

11/02/2026 23:59

Për të enjten, moti në Kosovë do të jetë i vranët dhe vende-vende me riga shiu.

Temperaturat minimale priten të luhaten nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 8 deri në 12 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–7 metra në sekondë.

Ky mot sjell kushte të freskëta dhe të lagështa për pjesën më të madhe të vendit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 12, 2026

“Lajm i mirë nga Prishtina sot” – Komisionerja Marta Kos uron...

Lajme të fundit

“Lajm i mirë nga Prishtina sot” – Komisionerja...

Kurti e injoron Anamoravën, asnjë ministër nga ajo pjesë e Kosovës

Kurti e “mashtroi” Avni Zogianin – para 3...

Labi i dëshpëruar pas “Zarfit të Zi” në...