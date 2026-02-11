Parashikimi i motit për të enjtën në Kosovë: Vranësira dhe shi i herëpashershëm
Për të enjten, moti në Kosovë do të jetë i vranët dhe vende-vende me riga shiu.
Temperaturat minimale priten të luhaten nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 8 deri në 12 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–7 metra në sekondë.
Ky mot sjell kushte të freskëta dhe të lagështa për pjesën më të madhe të vendit./lajmi.net/