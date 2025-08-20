Parashikimi i motit për të enjten: Kryesisht me diell dhe temperatura të larta
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se të enjten vendi do të mbizotërohet nga moti kryesisht me diell dhe i qetë.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 15°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 29 deri në 33°C, duke reflektuar kushte tipike të motit veror, transmeton lajmi.net
Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1 deri në 4 metra për sekondë./lajmi.net/