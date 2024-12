Parashikimi i motit për të enjten Për të enjten parashikohet të mbajë mot i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu, shqote dhe bore në shkallë vendi. Reshjet më të intensifikuara pritet të jenë gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes, ku lokalisht do të jenë më intensive. Në zonat malore vetëm reshje bore. Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi…