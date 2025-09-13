Parashikimi i motit për të dielën

Lajme

13/09/2025 23:28

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se e diela do të karakterizohet me mot kryesisht të kthjellët dhe me diell, por në disa zona pritet të ketë edhe vranësira të cilat mund të sjellin reshje shiu të shoqëruara me shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të jenë nga 11 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 25–29°C, varësisht nga rajoni, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1 deri në 6 metra për sekondë.

IHK bën thirrje për kujdes në rast të reshjeve me rrufe, sidomos në orët e pasdites, kur mund të shfaqen kushte lokale jo të qëndrueshme./lajmi.net/

