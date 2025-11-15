Parashikimi i motit për të dielën
Të dielën pritet të mbajë mot kryesisht i ngjashëm me ditët e fundit, pa luhatje të mëdha atmosferike.
Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të jenë ndërmjet -1 dhe 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Përgjatë ditës do të fryjë erë e lehtë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë, duke krijuar kushte të qeta meteorologjike.
Në përgjithësi, dita e diel pritet të jetë e freskët në mëngjes dhe pak më e ngrohtë gjatë ditës, me mot stabil dhe pa reshje./lajmi.net/