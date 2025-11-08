Parashikimi i motit për të dielën
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të dielën pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa vende-vende mund të ketë riga të lehta shiu.
Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 5 dhe 7 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë nga 11 deri në 14 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Do të fryjë erë e lehtë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë./lajmi.net/