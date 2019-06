Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se sot do të mbajë mot me diell.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27-31 gradë Celsius, përcjell lajmi.net.

