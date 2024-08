​Parashikimi i motit për sot, ja sa do të arrijnë temperaturat Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës(IHMK) ka njoftuar se sot moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-35 gradë Celsius. Do të fryjë erë drejtimesh të ndryshme , me shpejtësi 1-6m/s. Indeksi UV mbetet i…