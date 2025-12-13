Parashikimi i motit për sot, i vranët dhe mjegull

Sot parashihet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell, në mëngjes parashihet të ketë mjegull e cila në disa zona të thelle mbetet e qëndrueshme edhe gjatë ditës. Temperaurat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-9 gradë Celsius. Do të…

Lajme

13/12/2025 08:03

Sot parashihet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell, në mëngjes parashihet të ketë mjegull e cila në disa zona të thelle mbetet e qëndrueshme edhe gjatë ditës.

Temperaurat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-9 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga veriperendimi me shpejtësi 1-4m/s.

Lajme të fundit

Trump: Tajlanda dhe Kamboxhia janë pajtuar për armëpushim

Hamza për Qeverinë e re: Pres bashkëpunim me...

Thaçi s’ka qenë i gatshëm me vdek për...

Hamza: Kurti s’e di prej nga i merr...