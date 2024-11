​Parashikimi i motit për sot, i vranët dhe me shi Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për të premten ka parashikuar mot kryesisht të vranët dhe me riga shiu të intensitetit mesatar dhe lokalisht të intensitetit të lartë. Në viset e larta sipas IHMK-së rigat e shiut parashihen të shoqërohen me reshje bore. “Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e…