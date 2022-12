Parashikimi i motit për sot dhe nesër

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka dhënë parashikimin e motit për gjatë vikendit.

Në raportimin e IHMK-së, njoftohet se gjatë vikendit do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell, shkruan lajmi.net.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të lëvizin ndërmjet 7-9 gradë Celsius.

Po ashtu thuhet se vranësirat ditën e diel parashihet të shoqërohen me reshje shiu.

“Parashikimi i Motit për vikend (03 & 04 dhjetor 2022)! Do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat ditën e diele parashihen të shoqërohen me reshje shiu të intensitetit të dobët deri mesatar. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet o-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 7-9 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga perëndimi dhe veriperëndimi e lehtë deri mesatare”, thuhet në njoftimin e IHMK-së. /Lajmi.net/